Директора Киевского дворца детей и юношества будут судить за взятку

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Подольского района, установлено, что должностное лицо потребовало от предпринимателя 40 тыс. грн за предоставление в аренду помещения актового зала Дворца. При этом только 2,5 тыс. грн предприниматель должен был перечислить на расчетные счета детского заведения, а 37 тыс. 500 грн передать директору Дворца наличными.

В ходе расследования директор сознался в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 368 УК Украины (получение взятки), и согласился на заключение соглашения о признании виновности, сообщили в прокуратуре.

Обвинительный акт вместе с соглашением направлен в суд для рассмотрения по существу и определения меры наказания.

Как сообщалось, 28 марта работники столичной прокуратуры и Подольского райуправления милиции задержали директора «Киевского дворца детей и юношества» на «горячем» во время получения взятки в служебном кабинете.