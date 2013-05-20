Под МВД пришла сотня журналистов

Около 100 представителей средств массовой информации под зданием Министерства внутренних дел на улице Богомольца проводят акцию с требованием к министру Виталию Захарченко как можно скорее расследовать дело по факту избиения журналистов 18 мая на акции «Вставай, Украина!» в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, журналисты держат плакаты: “Позор пассивной милиции!”, “Министр, расследуй или уходи”.

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На митинге выступил один из пострадавших, фотокорреспондент Владислав Содель, который отметил, что само избиение происходило на глазах милиционеров, которые бездействовали. При этом, как отметил Содель, журналисты сообщали нападающим о том, что являются работниками СМИ. Он также добавил, что по фотографиям уже опознал инициатора нападения на журналистов, а также продемонстрировал его изображение. Содель подчеркнул, что, вероятнее всего, инициатором избиения журналистов является Вадим Титушко по прозвищу «Румын».

Как сообщал УНИАН, 18 мая возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской неизвестные молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5 канала» Ольгу Сницарчук и фотографа Влада Соделя. По словам Соделя, он и Сницарчук снимали избиение молодчиками "свободовцев".

"На нас напали около 10 человек в спортивных костюмах. Мы снимали, как они били "свободовцев", и им это категорически не понравилось", - рассказал фотограф.

Содель отметил, что милиция не вмешивалась в инцидент, хотя журналисты неоднократно просили правоохранителей защитить их.