Завтра журналисты придут пикетировать МВД
Журналисты завтра в 11.00 проведут акцию протеста под МВД против отказа расследовать избиение представителей СМИ.
В понедельник, 20 мая, в 11.00 Независимый медиа-профсоюз и Национальный союз журналистов призывают журналистов прийти под Министерство внутренних дел Украины (Киев, улица Богомольца,10) на акцию протеста против отказа расследовать избиение журналистов.
Об этом сообщает НМПУ.
Главный лозунг: «Министр, расследуй или уходи!».
В сообщении отмечается, что избиение 18 мая корреспондентки «5 канала» Ольги Сницарчук и корреспондента газеты «КоммерсантЪ» Влада Соделя далеко не первые в целом ряду подобных преступлений.
Как сообщал УНИАН, 18 мая возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской в Киеве неизвестные молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5 канала» Ольгу Сницарчук и фотографа Влада Соделя.
По словам Соделя, он и Сницарчук снимали избиение молодчиками «свободовцев».
«На нас напали около 10 человек в спортивных костюмах. Мы снимали, как они били «свободовцев», и им это категорически не понравилось», - рассказал фотограф.
Содель сообщил, что мужчины избили их до крови, в частности у Снисарчук разбита губа и побиты руки, телефон также разбит. Сам Содель, который пытался ее защитить, также получил легкие повреждения.
Он остался на месте происшествия оформлять протокол о преступлении, в то время как Сницарчук забрали в больницу скорой помощи для снятия побоев.
Содель отметил, что милиция не вмешивалась в инцидент, хотя журналисты неоднократно просили правоохранителей защитить их.
18 мая НМПУ и НСЖУ распространили заявление, что министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко либо должен заставить своих подчиненных исполнять свои обязанности, либо уйти в отставку.
Журналистские организации отмечали, что избиение Сницарчук и Соделя происходило во время исполнения журналистами своих профессиональных обязанностей «на виду у милиции, которая не вмешалась в инцидент, поэтому создается впечатление, что люди в милицейских погонах сознательно позволили правонарушителям бить журналистов».
«Этот факт подтверждается тем, что изображение нападающих, которое имеется у журналистов, но оно не заинтересовало милиционеров и для задержания правонарушителей не приняты надлежащие меры», отмечается в заявлении.
НСЖУ и НМПУ отмечали, что подобная «возмутительная практика становится традиционной на территории Украины».
По мнению журналистских организаций, работники правоохранительных органов продолжают упрямо отказываться открывать уголовное производство в отношении тех, кто нападает на журналистов. А если производство открывается, то дело быстро закрывают под надуманным предлогом.
Вечером 18 мая заместитель министра - руководитель аппарата Сергей Лекарь во время встречи с народными депутатами Украины – Андреем Шевченко, Олесем Донием и Андреем Ильенко заявил, что расследование избиения журналистки «5 канала» находится на личном контроле министра внутренних дел Украины Захарченко.
«Расследование преступлений, совершенных против журналистов, находится на особом контроле в МВД. А что касается возможной бездеятельности работников милиции во время этого конфликта, мы обязательно проведем по этому факту тщательную проверку», - подчеркнул заместитель министра.
Лекарь сообщил присутствующим, что соответствующее заявление внесено в Единый реестр досудебных расследований и начато криминальное производство.