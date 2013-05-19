Завтра журналисты придут пикетировать МВД

В понедельник, 20 мая, в 11.00 Независимый медиа-профсоюз и Национальный союз журналистов призывают журналистов прийти под Министерство внутренних дел Украины (Киев, улица Богомольца,10) на акцию протеста против отказа расследовать избиение журналистов.

Об этом сообщает НМПУ.

Главный лозунг: «Министр, расследуй или уходи!».

В сообщении отмечается, что избиение 18 мая корреспондентки «5 канала» Ольги Сницарчук и корреспондента газеты «КоммерсантЪ» Влада Соделя далеко не первые в целом ряду подобных преступлений.

Как сообщал УНИАН, 18 мая возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской в Киеве неизвестные молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5 канала» Ольгу Сницарчук и фотографа Влада Соделя.

По словам Соделя, он и Сницарчук снимали избиение молодчиками «свободовцев».

«На нас напали около 10 человек в спортивных костюмах. Мы снимали, как они били «свободовцев», и им это категорически не понравилось», - рассказал фотограф.

Содель сообщил, что мужчины избили их до крови, в частности у Снисарчук разбита губа и побиты руки, телефон также разбит. Сам Содель, который пытался ее защитить, также получил легкие повреждения.

Он остался на месте происшествия оформлять протокол о преступлении, в то время как Сницарчук забрали в больницу скорой помощи для снятия побоев.

Содель отметил, что милиция не вмешивалась в инцидент, хотя журналисты неоднократно просили правоохранителей защитить их.

18 мая НМПУ и НСЖУ распространили заявление, что министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко либо должен заставить своих подчиненных исполнять свои обязанности, либо уйти в отставку.

Журналистские организации отмечали, что избиение Сницарчук и Соделя происходило во время исполнения журналистами своих профессиональных обязанностей «на виду у милиции, которая не вмешалась в инцидент, поэтому создается впечатление, что люди в милицейских погонах сознательно позволили правонарушителям бить журналистов».

«Этот факт подтверждается тем, что изображение нападающих, которое имеется у журналистов, но оно не заинтересовало милиционеров и для задержания правонарушителей не приняты надлежащие меры», отмечается в заявлении.

НСЖУ и НМПУ отмечали, что подобная «возмутительная практика становится традиционной на территории Украины».

По мнению журналистских организаций, работники правоохранительных органов продолжают упрямо отказываться открывать уголовное производство в отношении тех, кто нападает на журналистов. А если производство открывается, то дело быстро закрывают под надуманным предлогом.

Вечером 18 мая заместитель министра - руководитель аппарата Сергей Лекарь во время встречи с народными депутатами Украины – Андреем Шевченко, Олесем Донием и Андреем Ильенко заявил, что расследование избиения журналистки «5 канала» находится на личном контроле министра внутренних дел Украины Захарченко.

«Расследование преступлений, совершенных против журналистов, находится на особом контроле в МВД. А что касается возможной бездеятельности работников милиции во время этого конфликта, мы обязательно проведем по этому факту тщательную проверку», - подчеркнул заместитель министра.

Лекарь сообщил присутствующим, что соответствующее заявление внесено в Единый реестр досудебных расследований и начато криминальное производство.