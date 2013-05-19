На Ахтырской ТЭЦ загорелся мазут

Сегодня в 6.45 в Ахтырке Сумской области на территории АО «Правэкс-Брок» Ахтырской ТЭЦ произошло возгорание мазута в железнодорожной цистерне, переоборудованной в стационарную емкость для хранения топлива, где находилось до 10 тонн мазута.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пожар был ликвидирован в 7.15. Для ликвидации были задействованы две автоцистерны государственной пожарно-спасательной части Управления ГСЧС в Сумской области и шесть человек личного состава.

Размер материального ущерба устанавливается.

На работу Ахтырской теплоэлектростанции пожар не повлиял.