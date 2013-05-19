На Ахтырской ТЭЦ загорелся мазут
11:29, 19 мая 2013Общество
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На Ахтырской ТЭЦ произошел пожар.
На Ахтырской ТЭЦ тушили пожар.
Сегодня в 6.45 в Ахтырке Сумской области на территории АО «Правэкс-Брок» Ахтырской ТЭЦ произошло возгорание мазута в железнодорожной цистерне, переоборудованной в стационарную емкость для хранения топлива, где находилось до 10 тонн мазута.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пожар был ликвидирован в 7.15. Для ликвидации были задействованы две автоцистерны государственной пожарно-спасательной части Управления ГСЧС в Сумской области и шесть человек личного состава.
Размер материального ущерба устанавливается.
На работу Ахтырской теплоэлектростанции пожар не повлиял.
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