Министерство заверяет, что морские порты не попадут в частные руки

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры со ссылкой на заместителя министра инфраструктуры Дмитрия Демидовича.

«Закон предусматривает, во-первых, что все стратегическое имущество, т.е. акватории, гидротехнические сооружения, причальные стенки, инфраструктура общего пользования, перейдет к Администрации морских портов - новообразованного государственного предприятия», - цитирует пресс-служба замминистра, уточнив, что новые инвестиционные проекты будут реализовываться на базе государственных стивидорных компаний каждого порта.

В то же время, по словам Демидовича, сами порты как государственные предприятия после реализации реформы станут государственными стивидорными компаниями.

Он также отметил, что закон Украины «О морских портах» предусматривает массу возможностей для реализации проектов государственно-частного партнерства с целью привлечения инвестиций. При этом Мининфраструктуры совместно с ведущими международными экспертами "отработало все самые правильные, актуальные и эффективные формы государственно-частного партнерства» с учетом лучших европейских и мировых практик, в частности опыта портов Бельгии, Нидерландов, России и других стран.

«Это очень правильный механизм, так как стратегическое имущество, которое является вопросом национальной безопасности, остается в государственной собственности», - передает пресс-служба слова замминистра.

В то же время, в пресс-службе сообщили, что Администрация морских портов также не подлежит приватизации, что четко предусмотрено Законом.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины начало процедуру реорганизации государственных предприятий морского транспорта и образования Администрации морских портов Украины. Реорганизация затронет 20 предприятий морского транспорта Украины - 18 морских портов, ГП «Дельта-лоцман» и Керченскую паромную переправу.

В соответствии с приказом Мининфраструктуры №163 от 19 марта, Администрация морских портов Украины является правопреемником реорганизуемых государственных предприятий в части имущества, прав и обязанностей в соответствии с разделительными балансами.

Также приказом создана комиссия по реорганизации государственных предприятий морского транспорта, в состав которой вошли руководители и специалисты реорганизуемых предприятий, а также лидеры их профсоюзных организаций. Утвержден ряд мер по обеспечению реорганизации государственных предприятий путем выделения стратегических объектов портовой инфраструктуры, другого имущества, прав и обязанностей по отношению к ним согласно разделительным балансам.

18 государственных морских портов Украины по итогам 2012 года переработали 109 млн тонн грузов, в том числе 33,5 млн тонн транзитных.