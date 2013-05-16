Рассмотрение кассации Ландика снова перенесли

Высший специализирован суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел перенес на 20 июня рассмотрение кассационной жалобы на приговор депутату Луганского городского совета Роману Ландику, который был условно осужден за избиение в июле 2011 года фотомодели Марии Коршуновой.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение обусловлено тем, что из-за болезни Ландик не смог присутствовать на судебном процессе. Как отметили адвокаты Ландика, их подзащитный лично желает принимать участие в рассмотрении жалобы.

Справка УНИАН. 4 июля 2011 года ночью в одном из ресторанов в Луганске сын народного депутата от Партии регионов Владимира Ландика, Роман Ландик избил Марию Коршунову.

7 июля 2011 года прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело против Ландика по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Ландика экстрадували из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

31 октября в 2011 г. стало известно, что Ландик и Коршунова подписали мировое соглашение.

8 декабря потерпевшая подтвердила в суде получение компенсации в размере 5 тыс. долларов. 9 декабря отец обвиняемого заявил, что передал девушке 320 тыс. грн.

19 января 2012 года Ленинский районный суд Луганска приговорил Ландика к трем годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года. Также суд обязал Ландика не выезжать за пределы местожительства без разрешения правоохранительных органов.

27 июня 2012 года Апелляционный суд Луганской области оставил в силе приговор Ландику.