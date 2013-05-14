Коррекция макроэкономических показателей Украины на 2013 год преждевременна - Прасолов

Об этом он сказал собственному корреспонденту УНИАН в РФ после первого заседания украино-российской комиссии по инвестиционному сотрудничеству и защите прав инвесторов.

В частности, отвечая на вопрос, планирует ли Минэкономразвития корректировать прогноз роста ВВП Украины в 2013 году, он сказал: «Давайте посмотрим, не будем пока торопиться с этим вопросом».

Прасолов отметил, что самыми крупными рынками Украины по товарообороту являются Европа и страны Таможенного союза. Он напомнил, что ЕБРР уменьшил прогноз ВВП России с 3% до 1,8%, а Центробанк ЕС уже прогнозирует небольшой минус по итогам годам.

По его словам, для Украины как экспорто-ориентированной страны спрос на этих рынках влияет на ее экономику.

Прасолов подчеркнул, что когда начинается «повышение температуры» на традиционных рынках Украины, это не может не влиять на ее экономическое положение.

«Мы пытаемся принимать таблетки, чтобы нас эта болезнь не подхватила. И здесь может быть только одна таблетка - это развитие внутреннего рынка. И программа активизации экономики, которую утвердил Кабмин, нацелена именно на это», - сказал министр.

Он отметил, что также прорабатывается возможность выхода на новые рынки с высокотехнологической продукцией.

«Если мы увеличим высокотехнологический экспорт - авиастроение – не только гражданских самолетов, но и транспортных, - если мы начнем реализовывать проекты в космической области, если поднимем на новый уровень работу в «Укроборонпроме», то все это в дополнение к развитию внутреннего рынка увеличит поступления валюты в страну, что важно не только с точки зрения роста ВВП, но и автоматического улучшения платежного баланса», - сказал Прасолов.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует незначительное снижение ( на 0,5%) валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году.

Всемирный банк (ВБ) в апреле пересмотрел в сторону ухудшения прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в текущем году с 3,5% до 1%.

Международный валютный фонд прогнозирует нулевой рост ВВП Украины по итогам 2013 года.

Согласно правительственным прогнозам, рост ВВП по итогам 2013 составит 2,5-3,4%.

В то же время, эксперты Министерства экономического развития и торговли Украины, научно-исследовательских институтов, а также ведущих экономических институтов Национальной академии наук ухудшили прогноз роста реального ВВП по итогам 2013 года до 1,2% против прогноза роста в 2,9%, сделанного в ноябре 2012 года.

В прогнозе экспертов Института экономических исследований и политических консультаций рост ВВП в 2013 году может составить 1,3-1,4% при условии успеха в переговорах Украины с Международным валютным фондом и выделения кредитов в рамках программы «стенд-бай». В случае провала переговоров динамика ВВП может быть негативной - до -3%.

Справка: ВВП Украины в первом квартале 2013 года снизился на 1,3% по сравнению с 1-м кварталом 2012 года (в постоянных ценах 2007 года).

При этом по сравнению с 4-м кварталом 2012 года и с учетом сезонного фактора показатель роста ВВП составил 0,5%.

Рост ВВП Украины в 2012 году против 2011 года составил 0,2%.

Государственный бюджет Украины на 2013 год рассчитан, исходя из следующих прогнозных макроэкономических показателей: номинальный ВВП – 1,576 трлн грн, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%.