На побережье Крыма хотят снести более 30 самостроев

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Так, запланирован демонтаж заборов, кафе, торговых киосков, лодочных гаражей в Алуште, Ялте, Армянске, Евпатории, Саках, Феодосии, Судаке, Ленинском и Симферопольском районах.

"В результате проведенных органами прокуратуры рейдов выявлено больше сотни спорных сооружений в прибрежной зоне. Меры реагирования по каждому из этих капитальных объектов будут определены по итогам дальнейших проверок", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Прокуратура сообщила также, что в мае в Крыму снесли забор, преграждающий путь на море в Феодосии, а хозяин незаконно построенного кафе в поселке Прибрежное неподалеку от Судака выполнил решение суда об освобождении земельного участка.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка потребовал от прокуратур юго-востока страны конкретных результатов проверки законности застройки прибрежных территорий Азовского и Черного морей (в виде демонтажа самостроев), а не отписок.