Правительство упростило тяжелобольным доступ к обезболивающим препаратам

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

В частности, как отмечается в сообщении, правительство 13 мая приняло постановление «Об утверждении Порядка приобретения, перевозки, хранения, отпуска, использования и уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в заведениях здравоохранения», которое обеспечит более качественное получение необходимой помощи пациентами.

На сегодняшний день процедура использования определенных лекарственных средств и выписывания рецептов на них слишком сложная и длительная. Отдаленность лечебного учреждения от пациента, особенно в сельской местности, осложняет получение своевременно и в достаточном количестве обезболивания пациентом, констатировали в Кабмине.

Лекарства для полного снятия болевого синдрома у больных получить достаточно непросто из-за сложной системы контроля, которая, к сожалению, никак не способствует облегчению страданий у больных, добавили в правительстве.

Постановление обеспечит баланс между предотвращением нецелевого использования наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, которые входят в состав лекарственных средств, и наличия этих препаратов для медицинских целей. А также установит процедуру оборота лекарственных средств, которая не ограничивает наличия и доступности самых необходимых препаратов, в частности таких, как морфин. Значительно упрощены процедуры назначения наркотических средств, изъята норма о необходимости создавать большое количество комиссий, которые фактически действовали формально. Доверие к квалификации врача, его высокие моральные качества будет позволять эффективно и своевременно предоставлять лечебные услуги пациентам, отмечается в сообщении.

Также устанавливается возможность использования электронной записи о выдаче препарата пациенту без соответствующего дублирования в учетных журналах и тому подобное.

«Установление новых правил - простых для выполнения и в то же время достаточных для предотвращения утечки препаратов в незаконный оборот - позволит приблизить практику оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в медицинской практике к общеевропейским», - подчеркнули в Кабмине.

Принятие постановления способствует улучшению доступа к лекарственным препаратам широкого применения для предоставления медицинской помощи и устранит дублирование нормативно-правовых актов относительно контроля над оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, говорится в сообщении.