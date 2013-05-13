В Тернополе бандиты два года пытали школьников, требуя с них деньги

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, на вымогателей правоохранители вышли в январе этого года, когда к сотрудникам областного управления борьбы с организованной преступностью обратились родители одного из потерпевших и сообщили, что у их несовершеннолетнего сына требуют деньги. Тогда во время передачи средств милиционеры задержали главного подозреваемого по этому делу – 25-летнего жителя Тернополя.

Кроме организатора, который на момент задержания находился под следствием в качестве подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством, вскоре правоохранители задержали еще двух человек – 21-летнего депутата одного из сельсоветов Лановецкого района и 17-летнего жителя Тернополя.

Как выяснили следователи, трое злоумышленников запугивали подростков, вынуждая ежемесячно платить им по 150 грн.

Если жертва отказывалась, ее доставляли на квартиру лидера группы и там издевались, причиняя боль разными способами.

Самой молодой жертвой вымогателей стал 14-летний школьник, который отказался платить и с кляпом во рту и связанными руками целую ночь провел на квартире преступников, после чего его остригли и забрали мобильный телефон как напоминание, что он должен принести 1,5 тыс. грн.

Во время досудебного следствия выяснилось, от преступников пострадали не менее 10 человек, среди которых шестеро несовершеннолетних.

Кроме вымогательств, грабежей, незаконного лишения свободы, втягивания несовершеннолетнего в преступную деятельность следователи доказали причастность организатора преступной группировки и к мошенничеству. Злоумышленник, пообещав 55-летней тернополянке устроить ее сына на учебу в один из колледжей, и присвоил 5 тыс. грн.

Правоохранители заметили, что длительной безнаказанной деятельности группы способствовало то, что никто из потерпевших не обращался к милиционерам.

Как сообщал УНИАН, в январе правоохранители задержан 25-летнего тернополянина, который запугивал школьников и путем вымогательства получал от них деньги, при этом одному из потерпевших он сломал ногу и выбил зуб.

В отношении задержанного было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.