Эксперты прогнозируют положительный рост украинской экономики

Об этом он сказал в комментарии УНН.

«Я считаю, что экономика Украины покажет положительный рост. Не минус, о котором говорит ЕБРР, а все-таки положительный рост», – заявил он.

По мнению эксперта, несмотря на замедление экономик еврозоны и Российской Федерации, Украина продолжит в текущем году наращивать свое присутствие на рынках этих стран.

«Замедление экономического роста в России – это не падение. Поэтому Украина всеми силами будет пытаться нарастить свое присутствие на рынках РФ и стран СНГ и вряд ли упустит серьезные возможности своего присутствия на территории рынков стран ЕС. То есть будет пытаться делать все возможное, чтобы сохранить экспорт на уровне, по крайней мере, предыдущего 2012 года, а при возможности и нарастить его, в частности, за счет сельскохозяйственной продукции», – считает Устенко.

Как сообщалось ранее, Европейский банк реконструкции и развития обнародовал свой второй за 2013 г. обзор региональных экономических перспектив, в котором ухудшил свой прогноз развития экономики Украины в 2013 году на 1,5% и прогнозирует падение реального ВВП страны до 0,5%.

ЕБРР отмечает, что экономика Украины сильнее других в регионе подвержена влиянию замедления в еврозоне и России.

Эксперты банка отмечают существенный дефицит внешнеэкономического баланса Украины и считают, что в сложившихся условиях некоторая девальвация гривны могла бы облегчить ситуацию.

Вместе с тем на 2014 год ЕБРР прогнозирует восстановление валового внутреннего продукта Украины до +2,5%.

Ранее, в январе, ЕБРР ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2013 году до 1%, тогда как в октябре 2012 года он прогнозировал его на уровне 2,5%. При этом еще в середине 2012 года Европейский банк реконструкции и развития ожидал ускорения роста украинского ВВП в 2013 году до 4%.

Украинская экономика, по данным Госстата, в 2012 году замедлила рост до 0,2% с 5,2% в 2011 году. При этом если в первом и втором кварталах прошлого года ВВП вырос на 2,2% и 3% соответственно, то в третьем и четвертом кварталах спад составил 1,3% и 2,5% соответственно.

В первом квартале 2013 года ВВП Украины снизился по сравнению с первым кварталом 2012 года на 1,3%, тогда как Госбюджет-2013 построен на прогнозе роста ВВП 3,4%.

Как сообщалось, 15 апреля Международный валютный фонд обнародовал прогноз, согласно которому по итогам 2013 года ВВП Украины ожидает нулевой рост.