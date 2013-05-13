В Новой Каховке водитель иномарки сбил трех девушек

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, ДТП произошло вчера, 12 мая, в 21.45 в микрорайоне «Центральная Основа» на ул. Советской власти.

Одна 18-летняя пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии с ушибом головного мозга, вторая - также госпитализирована в состоянии средней тяжести. А 15-летняя девушка в тяжелом состоянии находится в реанимации в коме.

Другие обстоятельства ДТП не сообщаются.

По факту ДТП проводится расследование.