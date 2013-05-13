На Десне продолжает подниматься вода

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, за прошлые сутки уровень воды в Десне вблизи Чернигова увеличился на 4 см и достиг 622 см над нулем поста (общее увеличение воды с начала половодья 305 см).

Медленное поднятие уровней воды продолжается на г. Десна ниже пгт Макошино.

В то же время, по информации управления, на Днепре в пределах области и на Десне выше пгт Макошино наблюдается постепенный спад уровней воды весеннего паводка. Вода - на заводях крупных рек.

В результате снижения уровня воды в р. Сож 12 мая возобновлено транспортное сообщение с селом Клубовка Репкинского района. Однако на сегодняшний день остаются наиболее подтопленными отдельные участки в поселке Радуль Репкинского района и в селах Мнёв и Днепровское Черниговского района.

В этих населенных пунктах продолжают дежурить и оказывать помощь населению 3 пожарно-спасательных поста Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области. Спасатели с помощью лодок и двух БРДМ обеспечивают жизнедеятельность населения. На протяжении поминальных дней спасатели помогают гражданам попасть на сельские кладбища.