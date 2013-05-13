В Киеве отремонтируют дороги: на Печерске и под Кабмином
Столичная ГАИ сообщает, что с 10 по 19 мая на улицах Михаила Грушевского и Ивана Мазепы (от улицы Шелковичной до площади Славы включительно) продолжатся ремонтные работы по замене асфальтобетонного покрытия.
На указанном участке предусмотрено частичное ограничение движения транспортных средств в обоих направлениях, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.
Как сообщается, 17 до 19 мая движение транспорта в обоих направлениях на улицах Михаила Грушевского и Ивана Мазепы, на время укладки асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезжей части, будет запрещено.
Госавтоинспекция предлагает водителям воспользоваться объездными маршрутами движения: Европейская площадь - Владимирский спуск - Боричев спуск - Набережное шоссе; Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе; бульвар Дружбы Народов - площадь Героев Великой Отечественной войны - ул. Староноводницкая - ул. Кутузова - бульвар Леси Украинки.