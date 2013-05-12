Завтра на Западе и в Центре Украины пройдут кратковременные дожди

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер в течение суток будет преобладать юго-восточный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°, днем 17-22°.

На остальной территории ожидается переменная облачность, без осадков. Только днем в южной части и центральных областях местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 24-29°, на побережье морей 19-23°.

В Киеве и области осадки не предусматриваются.

Температура на Киевщине ночью 11-16°, днем 24-29°.

В Киеве температура ночью 13-15°, днем 27-29°.

Сегодня, 12 мая, температура воды в Черном и Азовском морях составляет 15-20°, в районе Мысового 13°; в Днепре возле Киева 20°.