В Житомире реконструкция боевых действий состоится дважды

Об этом УНИАН сообщили в Житомирском городском совете.

При этом реконструкция боевых действий состоится дважды: днем и вечером.

Реконструкцию проведут участники Житомирского военно-исторического клуба «Красная Звезда» возле Монумента Славы на улице Черняховского.

Также в рамках празднования предусмотрен ряд разных акций и мероприятий частных предприятий, общественных организаций и других организаций.

В целом в День Победы в Житомире возле Монумента Славы состоится возложение цветов, театрализованное действо, митинг-реквием и праздничный обед для ветеранов, а вечером зажгут «Звезду памяти». Завершится празднование традиционным фейерверком.