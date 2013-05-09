В Житомире реконструкция боевых действий состоится дважды
03:12, 09 мая 2013Общество
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В Житомире в честь Дня Победы проведут реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны.
Об этом УНИАН сообщили в Житомирском городском совете.
При этом реконструкция боевых действий состоится дважды: днем и вечером.
Реконструкцию проведут участники Житомирского военно-исторического клуба «Красная Звезда» возле Монумента Славы на улице Черняховского.
Также в рамках празднования предусмотрен ряд разных акций и мероприятий частных предприятий, общественных организаций и других организаций.
В целом в День Победы в Житомире возле Монумента Славы состоится возложение цветов, театрализованное действо, митинг-реквием и праздничный обед для ветеранов, а вечером зажгут «Звезду памяти». Завершится празднование традиционным фейерверком.
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