Сегодня Крещатик закроют на репетицию парада
12:27, 08 мая 2013Общество
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В Киеве в связи с проведением репетиции военно-исторического шествия сегодня будет перекрыто движение транспорта на Крещатике
Крещатик закроют на репетицию шествия
В связи с проведением репетиции военно-исторического шествия по случаю 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне дорожное движение по улице Крещатик (от ул. Б.Хмельницкого до ул. Институтской) будет перекрыто с 16:00 до 21:00 8 мая 2013 года.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
В КГГА просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и выбирать другие маршруты передвижения по городу.
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