Сегодня Крещатик закроют на репетицию парада

В связи с проведением репетиции военно-исторического шествия по случаю 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне дорожное движение по улице Крещатик (от ул. Б.Хмельницкого до ул. Институтской) будет перекрыто с 16:00 до 21:00 8 мая 2013 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В КГГА просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и выбирать другие маршруты передвижения по городу.