Коммунисты призывают 9 мая принести на парад фотографии

23:35, 07 мая 2013
Общество
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КПУ призывают тех, «кто ощущает себя наследниками Победы, 9 мая взять из семейного альбома фотографию дорогого человека и прийти на парад победителей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе киевского горкома КПУ.

Участники парада будут собираться в Киеве 9 мая с 10.00 до 10.30 у памятника Ленину.

«Движение праздничной колонны по улице Крещатик – улице Грушевского – улице Январского восстания. Возложение цветов к памятнику Неизвестному солдату, памятнику И. Кожедубу, памятнику Н. Ватутину», - говорится в сообщении.

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