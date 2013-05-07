Коммунисты призывают 9 мая принести на парад фотографии

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе киевского горкома КПУ.

Участники парада будут собираться в Киеве 9 мая с 10.00 до 10.30 у памятника Ленину.

«Движение праздничной колонны по улице Крещатик – улице Грушевского – улице Январского восстания. Возложение цветов к памятнику Неизвестному солдату, памятнику И. Кожедубу, памятнику Н. Ватутину», - говорится в сообщении.