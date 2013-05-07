Работники водоканала угрожают перекрыть воду

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По данным пресс-службы, сегодня в некоторых СМИ появилась информация о возможных нарушениях прав на оплату труда рабочих «Водоканала» в Рени.

«В связи с этим сообщаем, что прокуратурой Ренийского района в территориальную государственную инспекцию по труду направлено требование о проведении проверки соблюдения законодательства об оплате труда на этом предприятии», - сообщили в пресс-службе.

Ход проверки контролирует прокуратура района. В случае выявления в действиях руководства предприятия признаков преступления, материалы будут направлены в районную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.

В газете Одесского областного совета «Одесские известия» опубликована статья о том, что 78 работников ренийского водоканала уже 4-й месяц не получают зарплату, о чем было заявлено на стихийном собрании коллектива. По словам работников КП, им не выдали зарплату за декабрь, январь, февраль, а за март – только по 500-600 грн.

Руководитель «Водоканала» Дмитрий Бонаховский сообщил собравшимся, что составлен график погашения долгов по зарплате в течение 9 месяцев, но работники с этим не согласились. Они решили обратиться с коллективным письмом в горсовет с требованием немедленно ликвидировать задолженность по зарплате. Если вопрос не будет решен положительно, они намерены организовать забастовку, оставив город на 2-3 дня без воды.

Сотрудники водоканала также настаивают на повышении тарифов для населения, мотивируя тем, что действующие расценки не покрывают расходы, а общий финансовый дефицит предприятия ежемесячно возрастает на 15-20%.

В Рени проживает около 20 тыс. человек.