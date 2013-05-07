Гривня на межбанке укрепилась

Во вторник, 7 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США изменились незначительно - до 8,0900/8,1200 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд - 8,0965/8,1020 грн/долл., к закрытию торгов гривня укрепилась до 8,0700/8,0800 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро также изменились незначительно - до 10,5795/10,6200 грн/евро, к 12:00 гривня укрепилась до 10,5870/10,6005 грн/евро, к закрытию торгов - незначительно снизилась, до 10,5855/10,6050 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни выросли до 0,2603/0,2607 грн/рубль, к 12:00 - снизились до 0,2604/0,2608 грн/рубль, к закрытию торгов - выросли до 0,2598/0,2602 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30.9835 (-0.0965).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3076/1,3078, а к 15:00 выросли до 1,3120/1,3022.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 30 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США к закрытию торгов составляли 8,1080/8,1190 грн/долл., по отношению к евро - 10,5965/10,6170 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2612/0,2616 грн/рубль.