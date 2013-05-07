На киевских кладбищах пустят бесплатные автобусы для льготников

Согласно информации КГГА, бесплатные перевозки по территориям кладбищ в нынешнем году будут организованы 12 и 15 мая. Киевлян льготных категорий будут подвозить малогабаритные микроавтобусы марки «Газель» и ПАЗ, которые смогут проехать по узким дорожкам. Они будут отправляться от центрального входа с интервалом 30 минут.

По территории Северного, Южного и Лесного кладбища бесплатные перевозки будут осуществляться 12 мая. По территории Городского кладбища – 12 и 15 мая.

Как сообщил источник в КГГА, такое распоряжение глава КГГА Александр Попов дал после инспекционной поездки на одно из кладбищ в период подготовки к поминальным дням. По словам источника, он спросил, что сделано для удобства пожилых людей и инвалидов, чтобы они физически могли добраться до могил своих близких. И, не получив вразумительного ответа, отдал распоряжение возобновить курсирование бесплатных микроавтобусов по территориям кладбищ хотя бы в поминальные дни.

«Территории киевских кладбищ достаточно большие. Пожилым людям трудно преодолевать такие расстояния пешком, а автомобили мы не можем впускать в эти дни на их территорию, потому что проезды имеют ограниченную пропускную способность. Поэтому прошу рассмотреть возможность пустить по кладбищам небольшие автобусы, которые в режиме экспресса перевозили бы людей от входа к самым дальним уголкам», – сказал Александр Попов на совещании в Киевгоргосадминистрации.

Он также дал поручение в перспективе изучить возможность возобновления практики подвозить людей к могилам близких не только впоминальные дни, но и в выходные.