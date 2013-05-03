На Донетчине двое мужчин наживались на разрушенных могилах (фото)

Как сообщили сегодня УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, на текущей неделе в дежурную часть Авдеевского горотдела милиции поступило сообщение о том, что на одном из кладбищ разрушены надгробия и похищены их металлические части.

В результате проведенных мероприятий милиционеры установили подозреваемых - ими оказались двое местных жителей 27 и 30 лет, один из которых уже был ранее судим.

По словам и.о. начальника следственного отдела Авдеевского горотдела милиции Анатолия Безуглого, «вооружившись ломом, приятели ночью ходили на кладбище, находили неухоженные могилы и разрушали надгробья. Извлеченные швеллера утром вывозили в металлоприемки, а добытые преступным путем средства тратили на собственные удовольствия».

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч. 2. ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Решается вопрос об избрании вандалам меры пресечения.