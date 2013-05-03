В Пасхальную ночь в церквях Украины будут дежурить 10 тысяч спасателей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается в сообщении, накануне Пасхальных праздников во всех культовых учреждениях Украины была проведена профилактически-разъяснительная работа со священнослужителями и населением и приняты меры по обеспечению требований пожарной и техногенной безопасности.

В местах с массовым пребыванием людей ГСЧС организует дежурство подразделений службы на случай возгораний. В ночь с 4-го и в течение дня 5 мая работники Госслужбы по ЧС будут дежурить во всех городах и селах Украины.

Всего будет привлечено около 10 тыс. человек личного состава и около 2 тыс. единиц пожарно-спасательной техники.