На Донетчине испекли кулич весом почти 3 тонны (фото)
17:40, 03 мая 2013Общество
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В Харцызске Донецкой области накануне Пасхи испекли самый большой в Украине кулич.
Пасху внесли в Книгу рекордов Украины / Фото: vk.com
Высота выпечки - 2 метра 75 сантиметров. Весит - 2 тонны 880 килограммов, передает5 канал.
Готовили огромный кулич трое суток. Собирали по принципу конструктора из 1250 прямоугольных сегментов. Их выпекали в специальных формах, заказанных на местном машиностроительном заводе.
Всего на гигантскую выпечку ушло более 1,5 тонны муки, 7,5 тыс. яиц, 300 кг изюма, 35 кг дрожжей и 3 кг ванилина.
Средства на рекордный кулич перечислили более 50 предприятий города.
Выпечка простоит на главной площади Харцызска до субботы, после чего ее освятят и передадут частями в больницы, детские дома и храмы.
Данный кулич внесли в Книгу рекордов Украины
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