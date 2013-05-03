В Бердичеве пьяный парень выпал с 5 этажа и зацепился за березу (фото)

В Бердичеве Житомирской области спасатели сняли с дерева мужчину, который в нетрезвом состоянии выпрыгнул из окна 5-го этажа и завис на березе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Житомирской области, 2 мая в 18:20 в оперативно-спасательную службу города Бердичева поступило несколько сообщений от работников правоохранительных органов и местных органов власти о том, что на дереве находится то ли мужчина, то ли ребенок в нижнем белье и нуждается в помощи.

На место происшествия немедленно выехало отделение спасателей 4 государственной пожарно-спасательной части Бердичева, которые обнаружили на дереве полуобнаженного исцарапанного мужчину. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 21-летний парень выпрыгнул из 5-го этажа и зацепился за березу.

При помощи трехколенной лестницы спасатели сняли его с дерева и вызвали скорую помощь. После осмотра медики доставили потерпевшего в городскую больницу. К счастью, мужчине госпитализация не понадобилась.