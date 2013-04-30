В Министерстве АПК похвалились ростом производства молока

При этом, сельхозпредприятия произвели 581 тысячу тонн, а хозяйства населения − более 1,5 миллиона тонн. Чтобы повысить качество молока, производимого селянами, и, соответственно, способствовать росту его закупочной цены, государство продолжает компенсировать стоимость приобретенных доильных аппаратов, поддерживать создание семейных ферм и кооперативов. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«С января 2013 года в Украине произведено почти 2,1 млн тонн молока всеми категориями хозяйств. А это на 24,5 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если посмотреть в разрезе категорий хозяйств, то больше всего молока произвели в хозяйствах населения − 1,5 миллиона тонн. Сельхозпредприятия произвели 581 тысячу тонн молока, что на 2,8% больше по сравнению с прошлым годом», − отметил Николай Присяжнюк.

Глава ведомства добавил, что производство молока в хозяйствах населения остается стабильным. При этом, на сегодня важной задачей остается повышение качества молока, заготавливаемого у населения, что обеспечит рост закупочной цены на него.

«Сейчас молоко, закупаемое у селянских хозяйств, стоит в среднем 2552 гривни за тонну. Однако это молоко − II сорта. И чтобы селяне получили за сданное молоко большую цену, необходимо повышать его качество. Обеспечить это можно действенными экономическими методами. Так, государство и в дальнейшем будет компенсировать стоимость приобретенных селянами установок индивидуального доения. С начала года по этой программе направлено более 3 миллионов гривен», − сообщил Николай Присяжнюк.

Также Министр отметил, что повысить товарность молока поможет создание семейных ферм и молочных кооперативов. Они будут способствовать привлечению современных технологий для производства молока, а следовательно − обеспечат высокие закупочные цены на него.