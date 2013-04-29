Украинские птицеводы и молочники выиграют от свободной торговли с ЕС - Кабмин

Создание и начало функционирования зоны свободной торговли между Украиной и ЕС будет содействовать развитию отечественного агропромышленного комплекса, а также поможет расширить присутствие украинских продуктов питания на европейском рынке. Об этом заявил первый вице-премьер Сергей Арбузов во время сегодняшней встречи в Брюсселе с Дачианом Чолошем, членом Европейской Комиссии по вопросам сельского хозяйства и развития сельской местности.

«Начало функционирования углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС станет весомым фактором для наших стран, в том числе с точки зрения развития аграрного сектора и его участия в мировой системе поставок продуктов питания. Украинская сторона рассчитывает на активизацию торговли сельхозпродукцией со странами ЕС», - заявил Арбузов.

Он также отметил, что для расширения доступа украинских продуктов питания на рынки Евросоюза Украина активно реформирует свои санитарные и фитосанитарные нормы, гармонизируя их с нормативами ЕС.

Первый вице-премьер особо отметил важность доступа украинских производителей на рынки продукции птицеводства и молочной продукции. Арбузов заявил, что Украина заинтересована в реформировании и модернизации своего аграрного сектора, в связи с чем рассчитывает на содействие со стороны Еврокомиссии в привлечении дополнительных инвестиций в эту отрасль.