В Одесской области задержали председателя РГА: погорел на взятке
21:28, 26 апреля 2013Общество
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В Одесской области сегодня, 26 апреля, задержан председатель Беляевской районной администрации по подозрению в получении крупной взятки.
Подозревают в получении 17 тысяч долларов
Об этом УНИАН сообщил информированный источник в прокуратуре Одесской области.
По его данным, задержанный получил взятку 17 тыс. долл. от частного предпринимателя.
Собеседник агентства добавил, что операцию по задержанию проводили в Беляевке сотрудники милиции из Киева и Генеральной прокуратуры. Проведен ряд обысков.
«По некоторым данным, также задержан начальник управления природопользования аппарата Одесского областного совета», - сказал источник.
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