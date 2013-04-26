В Одесской области задержали председателя РГА: погорел на взятке

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в прокуратуре Одесской области.

По его данным, задержанный получил взятку 17 тыс. долл. от частного предпринимателя.

Собеседник агентства добавил, что операцию по задержанию проводили в Беляевке сотрудники милиции из Киева и Генеральной прокуратуры. Проведен ряд обысков.

«По некоторым данным, также задержан начальник управления природопользования аппарата Одесского областного совета», - сказал источник.