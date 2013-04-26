Банкиры говорят, что украинцы предпочитают открывать депозиты в гривне

Банкиры отмечают рост объема депозитов населения и предприятий в банковских учреждениях, причем в основной массе - это вклады в гривне. Эта тенденция помогает банкам увеличить объемы кредитования. Такое мнение содержится в распространенном Независимой ассоциацией банков Украины сообщении об итогах деятельности банков в первом квартале текущего года.

«Рост активов банков был подкреплен соответствующим увеличением ресурсной базы. За это время средства предприятий и населения выросли на 3,97 млрд грн и 20,5 млрд грн. соответственно. Банки продолжают привлекать преимущественно срочные депозиты населения. По состоянию на начало апреля, в структуре ресурсной базы банков доля средств населения составляет 40%, средств предприятий - 21%», - отмечается в сообщении НАБУ. В Ассоциации полагают, что такая тенденция сохранится.

Данные Национального банка Украины свидетельствуют о том, что в последние месяцы наблюдается приток преимущественно гривневых депозитов. По мнению экспертов, это связано со снижением девальвационных ожиданий, а также со все еще сохраняющимся высоким уровнем депозитных ставок, которые обеспечивают высокую доходность сбережений в национальной валюте. Согласно данным «Украинского индекса ставок по депозитам физлиц», который ежедневно составляется агентством Reuters, сейчас средняя ставка по годовому вкладу в гривне составляет 17,8%. Еще в начале текущего года размер ставки по годовому депозиту составлял 19,38%.

Ставки по валютным вкладам сейчас почти в три раза ниже, что на фоне умеренного укрепления гривны делает валютные сбережения менее доходными. По данным валютного индикатора, за месяц доллар подешевел на 1,5 копейки, а евро - на 21 копейку.