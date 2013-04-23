В Макеевке работники Укртелекома вместо прокладывать кабель - воровали его

В Макеевке Донецкой области задержаны сотрудники местного филиала компании «Укртелеком», которые занимались хищением телефонного кабеля.

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе Макеевского горуправления милиции, по фактам краж кабельно-проводниковой продукции в микрорайоне «Зеленый» было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного следствия сотрудники милиции задержали правонарушителя, который в содеянном сознался. Однако его показания о количестве похищенного кабеля существенно (в два раза) расходились с метражом указанным в актах «Укртелекома».

В ходе дальнейшей проверки была установлена местная жительница, которая сообщила, что она несколько раз покупала обожженный кабель у сотрудников «Укртелекома», которые привозили его на служебном автомобиле.

При отработке полученной информации милиционеры установили и задержали двух мужчин, которые, являясь сотрудниками аварийно-ремонтной бригады данного предприятия, выезжали на место кражи, где в надежде, что их действия останутся безнаказанными, увеличивали метраж похищенного.

В настоящее время решается вопрос о привлечении задержанных к ответственности. Проверяются они и на причастность к совершению ряда аналогичных преступлений с похожим почерком.