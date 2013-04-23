Чехия вынесет вопрос введения евро на референдум
Вопрос введения в Чехии евро должен быть вынесен на всенародный референдум, заявил премьер-министр Чехии Петр Нечас в интервью Чешскому телевидению.
"Главным условием принятия евро должно быть решение избирателей в референдуме", - сказал Нечас, передает РИА Новости.
Глава правительства Чехии отметил, что сейчас нельзя говорить о конкретных сроках принятия единой европейской валюты. "Было бы ошибкой устанавливать конкретную дату присоединения к евро, потому что ситуация в еврозоне развивается очень динамично", - пояснил Нечас.
Накануне президент Чехии Милош Земан в интервью немецкой газете Passauer Neue Presse сказал, что Чехия могла бы стать членом еврозоны в течение ближайших пяти лет. Ранее сам Земан заявил, что в отличие от своего предшественника на посту главы государства, известного евроскептика Вацлава Клауса, является "еврофедералистом и сторонником введения единой европейской валюты - евро".
Сейчас в стране больше противников, нежели сторонников введения евровалюты. Эксперты связывают это с экономическим кризисом и проблемами в самой зоне евро.