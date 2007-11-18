Семьи погибших горняков получат по 100 тысяч гривен

Семьи погибших горняков на шахте им.Засядько получат в качестве компенсации по 100 тысяч гривен каждая.

Такое решение во время второго заседания приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, сообщает правительственная пресс-служба.

В работе комиссии приняли участие Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Иван ПЛЮЩ и Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.

На заседании комиссии рассмотрен ход спасательных работ по ликвидации аварии и ее последствий, а также предоставления помощи пострадавшим и их семьям.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в Донецке, на предприятии “Шахта имени А.Ф. Засядько”, на горизонте 1078 метров при проведении работ произошел взрыв метано-воздушной смеси. Всего на момент аварии в шахте работали 457 горняков. По последним данным, погибли 33 горняка.