«Умрем за Родину!» - крымские татары вышли на центральную площадь Симферополя

На центральной площади Симферополя проходит митинг с участием нескольких тысяч крымских татар.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции протестуют против «дискриминационной политики властей Крыма и беспредела милиции».

По данным правоохранителей, в акции участвуют около 1300 крымских татар. По данным очевидцев – порядка трех тысяч.

Участники акции пришли на центральную площадь Симферополя с криками «Крым – наша Родина! Умрем за Родину!».

Протестующие держат в руках флаги Украины, национальные флаги крымско-татарского народа, а также транспаранты с лозунгами: «Восстановить государственность крымских татар», «Соборной мечети в Симферополе быть!», «Верующим - равные права» и т. п.

Митинг начался с исполнения национального гимна крымско-татарского народа, а также молебна, который провел Муфтий мусульман Крыма Эмирали АБЛАЕВ.

Митингующие подвергли критике действия властей и милиции 1 и 6 ноября, во время попытки сноса троений в Симферополе и на плато Ай-Петри. Крымские татары заявляют, что их во время тех событий зверски избили правоохранители, в связи с чем требуют отправить в отставку начальника милиции Крыма Анатолия МОГИЛЕВА.

Лидер Крымской организации Народного руха Украины Леонид ПИЛУНСКИЙ заявил, что Крым - это земля крымских татар, а местные власти хотят «украсть эту землю для себя».

«У вас нет другой земли», - заявил он, обращаясь к крымским татарам.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября на улице Балаклавской в Симферополе произошли столкновения из-за земли между крымскими татарами и представителями фирмы «Олви-Крым». Для разгона толпы правоохранителям пришлось пригнать 2 БТРа и сделать несколько выстрелов в воздух.

6 ноября на плато Ай-Петри проводился снос самовольных строений бизнесменов - крымских татар. Снос, как утверждают власти, проводился на законных основаниях, по решению Хозяйственного суда АРК. Порядок в ходе сноса строений, который проводили госисполнители, обеспечивали около тысячи правоохранителей.

Около 40-50 крымских татар попытались помешать сносу и, как утверждают в милиции, оказывали сопротивление правоохранителям. Во время операции на Ай-Петри 28 крымских татар были задержаны за сопротивление милиции. 4 человека оказались в больнице. У одного крымского татарин было пулевое ранение в живот. В милиции уверяют, что выстрел был произведен не из милицейского оружия. Проводится расследование, возбуждено уголовное дело по факту ранения человека. Незначительные травмы получили бойцы «Беркута» (по некоторым данным, 9 человек).

Меджлис требует отставки начальника крымской милиции Анатолия МОГИЛЕВА и привлечения его к ответственности. Однако А.МОГИЛЕВ заявляет, что не видит оснований для отставки, поскольку в своей работе не нарушал действующего законодательства.