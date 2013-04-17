В Одессе ищут бомбу в здании суда

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает отдел по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области.

Согласно сообщению, сегодня, 17 апреля, в 13.17 на спецлинию «102» позвонил неизвестный мужчина и сообщил о взрывном устройстве, заложенном в здании суда.

В данный момент на месте работают сотрудники милиции, ГСЧС, которые проверяют здание суда на предмет наличия взрывоопасных предметов.