В Одессе ищут бомбу в здании суда
16:10, 17 апреля 2013Общество
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В Одессе милиция проверяет анонимное сообщение о минировании здания Приморского районного суда Одессы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает отдел по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области.
Согласно сообщению, сегодня, 17 апреля, в 13.17 на спецлинию «102» позвонил неизвестный мужчина и сообщил о взрывном устройстве, заложенном в здании суда.
В данный момент на месте работают сотрудники милиции, ГСЧС, которые проверяют здание суда на предмет наличия взрывоопасных предметов.
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