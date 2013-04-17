Азаров на выходные отправил министров по областным центрам

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.

В соответствии с поручением главы правительства, особое внимание должно быть уделено упорядочению мемориалов, памятников, братских могил и других мест захоронений погибших защитников Отчизны.

Кроме того, необходимо привести в надлежащее состояние улицы, площади, парки и другие объекты благоустройства населенных пунктов. Отдельно Н.Азаров обратил внимание на обустройство новых детских площадок и спортивных площадок.

О результатах проведенной работы премьер-министр требует проинформировать правительство 22 апреля 2013 г.

Указом Президента Украины от 6 августа 1998 года № 855 установлено, что День окружающей среды проводится ежегодно в третью субботу апреля.

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 31 марта 2010 г. № 777-р «Некоторые вопросы проведения ежегодной акции «За чистую окружающую среду» и Дня благоустройства территорий населенных пунктов», для обеспечения содержания территорий населенных пунктов в надлежащем состоянии, их санитарной очистки, сохранения объектов общего пользования и создания условий, благоприятных для жизнедеятельности населения, начиная с 2010 года в апреле-мае ежегодно проводится всеукраинская акция "За чистую окружающую среду", и в ее рамках День благоустройства территорий населенных пунктов в третью субботу апреля. В 2013 году это 20 апреля.

За какими административно-территориальными единицами закреплены определенные министерства и другие центральные органы исполнительной власти, определено распоряжением Кабинета Министров от 2 декабря 2002 г. № 685.