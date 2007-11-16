Из железнодорожного вокзала в Киеве эвакуируют пассажиров

Сегодня в 15.45 в дежурную часть милиции по номеру "02" поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что в одной из камер хранения железнодорожного вокзала Киив-Пасажирский находится тротил.

Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУ МВД Украины в г. Киеве, после этого сообщения началась эвакуация пассажиров, которые были в помещении вокзала, и персонала.

К месту, указанному в сообщении неизвестного, выехали следственно-оперативные и экспертные и взрывотехнические группы МВД Украины.