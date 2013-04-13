Глава МВД подсчитал взяточников среди подчиненных и их доходы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко на брифинге в Донецке.

Он подчеркнул, что сейчас большое внимание в МВД уделяется очищению рядов правоохранителей от коррупционеров и взяточников.

Так, по словам министра, «с начала года по материалам подразделений внутренней безопасности МВД начато 120 уголовных производств по фактам получения или дачи взяток, к уголовной ответственности привлечены 70 работников милиции, в том числе - 15 руководителей различных уровней».

Говоря в целом о борьбе правоохранителей с коррупцией, В. Захарченко отметил, что с начала текущего года органами внутренних дел прекращена деятельность 9 ОПГ с коррумпированными связями. Следователями уже доказана вина по 243 фактам коррупционных деяний, по которым к ответственности привлекаются 187 человек.

По его словам, убытки от коррупционной деятельности в этом году составили почти 7,7 млн грн, а средний размер взятки, полученный правонарушителями составил около 13 тыс. грн.

«Среди задержанных коррупционеров значительно увеличилась доля руководителей районных органов власти, депутатов местных советов, судов, работников правоохранительных и контролирующих органов», - подчеркнул глава МВД.