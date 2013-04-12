На станции метро «Почтовая площадь» ночью меняют плитку

На станции «Почтовая площадь» Куреневско-Красноармейской линииКиевского метрополитена начались плановые работы по капитальному ремонту путевых стен с заменой облицовочной плитки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается в сообщении, сейчас на путевой стене (направление движения от станции «Героев Днепра» к станции «Ипподром») проводится демонтаж старой плитки. Все ремонтные работы выполняются в ночное время по окончании движения поездов.

Завершить облицовку этой путевой стены планируется ко Дню Киева, после чего аналогичные ремонтные работы начнутся на противоположной стене станции.

Платформа, потолок и остальные стены на «Почтовой площади» ремонтироваться не будут.

Как отметили в КГГА, решение о проведении ремонта на станции было принято осенью во время комиссионного осмотра хозяйства КП «Киевский метрополитен». В заключении комиссии указывается, что облицовочная плитка на путевых стенах станции за 36 лет эксплуатации потеряла эстетический вид и нуждается в замене. Специалисты предприятия разработали проект замены облицовки, в частности, определили разновидность плитки для оформления путевых стен станции, ее цветовую гамму и схему размещения. В марте вся документация была согласована с ГП «Проектный институт Укрметротоннельпроект».