Украинские банкиры отрицают тенденцию к списанию средств с депозитов

«Первый раз слышу о такой телеграмме, мне бы обязательно сообщили, если бы она пришла. Так, что никаких писем от Нацбанка мы не получали. Тем более я не вижу оснований для них, так как на депозитных счетах ни в прошлом, ни в этом месяце я не видел никаких особых движений, каких-то списаний. Более того - ежемесячно у нас депозитный портфель только растет», - говорит председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий Гриджук.

Заместитель председателя правления банка «Конракт» Павел Крапивин отмечает, что в их банке также не наблюдалось тенденции к списанию средств с депозитов.

«Не знаю, я не видел такого письма. Может, Нацбанк отдельным банкам его направил, но нас нет в этом перечне. Это легко объяснить, так как у нас практически никто не списывал средств с депозитов», - сообщил он.

Заместитель председателя «Укрсиббанка» Константин Лежнин увидел минимальные движения по списанию депозитов в прошлом месяце.

«Среди обеспеченных клиентов у нас были случаи списания средств, но это настолько маленький процент об общего портфеля, что о нем и говорить не стоит. У нас не то, что списания или оттока не наблюдается, наоборот - в банке только с начала года депозитный портфель вырос на 15%. Кстати, о письме впервые слышу. Это, похоже, на утку», - констатирует зампред Укрсиббанка.