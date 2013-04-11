СМИ: Кризис на Кипре оживил кредитование украинского бизнеса

Учреждения активизируют кредитование экономики, однако пока делают это исключительно в иностранной валюте. В марте общий портфель валютных займов вырос на 5,7 млрд грн. Это стало самым большим приростом за последние 3,5 года — последний раз банки так активно кредитовали экономику в иностранной валюте в августе 2009 года, выдав займов на 10 млрд грн.

Мартовский прирост произошел исключительно за счет увеличения кредитного портфеля юридических лиц — в иностранной валюте он вырос на 6,7 млрд грн. Кредитование предприятий в гривне практически заморожено — отток за март составил 4 млрд грн., сообщает Коммерсант-Украина.

Кредитование населения также развивается чрезвычайно низкими темпами — общий портфель физических лиц вырос всего на 293 млн грн. Такая низкая активность объясняется тем, что портфель в иностранной валюте продолжает по-прежнему сокращаться — за последний месяц на 994 млн грн.

Спрос на кредиты в валюте подогрели недавние события на Кипре. Напомним, в марте кипрские банки не работали практически две недели, а все счета в стране были заблокированы. "Обычно финансирование контрактов происходит за пределами страны с офшорных счетов. Но случился форс-мажор на Кипре, и покрывать недостачу оборотных средств пришлось путем получения кредитов в Украине",— отмечает председатель правления Индустриалбанка Леонид Гребинский.

Цена валютных кредитов постепенно сокращается, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост кредитования. "Популярность кредитов в валюте определяется исключительно низкой стоимостью по сравнению с гривневыми займами. Ведь они несут дополнительный валютный риск для абсолютного большинства компаний, кроме тех, которые продают товары только за границу и только в валюте кредита",— говорит заместитель председателя правления Евробанка Андрей Олейник. По данным НБУ, сейчас стоимость долгосрочных гривневых кредитов составляет 17,8% годовых, а валютных — 12,6%.

Несмотря на такую динамику, доля валютных кредитов не превысит долю гривневых, уверяют банкиры. "В будущем займы в иностранной валюте будут менее распространены, чем в гривне, поскольку средний и малый бизнес будут продолжать кредитоваться в национальной валюте. Но из-за влияния корпоративного сегмента динамика портфеля может быть более значительной",— объясняет Андрей Олейник.