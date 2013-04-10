Милиция ищет авторов листовок с изображением судьи с красной точкой на лбу

Львовская милиция ищет авторов листовок, на которых изображен мужчина, похожий на судью апелляционного суда Сумской области Николая Гончарова, с красным пятнышком на лбу, которые были расклеены в городе вчера, 9 апреля.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, информация „об изображении человека с пятнышком на лбу” внесена в Единый реестр досудебных расследований после того, как в "Интернет-сети 9 апреля 2013 года было обнаружено сразу несколько сообщений разных средств массовой информации о том, что в центре города Львова неизвестные лица разместили листовку с изображением человека мужского пола с красным пятнышком на лбу".

Согласно сообщению, в настоящее время ведутся следственные действия с целью установления мест распространения данных листовок, а также лиц, причастных к размещению указанного изображения.

Вместе с тем в отделе связей с общественностью отметили, что 10 апреля, по состоянию на 13.00, работники Галицкого райотдела совместно с патрульными милиции, которые проводили обследование в центре Львова „листовок с изображениями, о которых было упомянуто выше, не обнаружили”.

В то же время, как передает корреспондент УНИАН, вчера, 9 апреля, листовки с черно-белым изображением мужчины, похожего на Н.Гончарова с красным пятнышком на лбу были замечены в центре Львова на улицах Дорошенко, Винниченко и проспекте Свободы.

На листовках мужчина изображен в судейской мантии, дорисовано красное пятно на лбу, внизу подпись: „Николай Гончеров”. Каких-либо исходных данных на листовках нет.

Сегодня утром коммунальщики срывали с домов листовки, которые, по их словам „обезображивают фасады домов”.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2011 года, во Львове неизвестные разрисовали стены в центральной части города изображением мужчины, похожего на Президента Украины Виктора Януковича, с красным пятнышком на лбу. Львовская милиция возбудила уголовное дело по факту „хулиганских действий”.

4 февраля 2013 года, во Львове на домах неизвестные выполнили изображение (граффити) В.Януковича с третьим глазом на лбу.

В обоих случаях исполнителей надписей на домах правоохранители не установили.

14 января 2013 года Зареченский районный суд г. Сумы за хулиганство, совершенное с декабря 2010 по август 2011 года на территории Сум, осудил Игоря Ганненко к 1 году 8 месяцам лишения свободы, а Владимира Никоненко – к 1 году ограничения свободы. В официальном сообщении прокуратура не вспоминает о граффити и отмечает, что юношей наказали за хулиганство, а не за экстремизм. Организация «Черный комитет», к которой принадлежат осужденные студенты, не скрывала, кого они изобразили на граффити, хотя в приговоре суда и не упоминается о президенте. Там речь идет об изображении человека, «который вызывает сочувствие, потому что он ранен».

Судья апелляционного суда Сумской области Николай Гончаров 28 марта подтвердил приговор авторам граффити, на котором изображено лицо, похожее на В.Януковича, с красным пятном на лбу.