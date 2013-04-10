Правительство разрешит предпринимателям не использовать печати

Решение о необходимых изменениях было принято Правительством на очередном заседании 10 апреля.

Проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по установлению принципа осуществления хозяйственной деятельности субъектами частого права без применения печатей" упрощает процедуру открытия бизнеса путем перехода к добровольности использования печатей субъектами хозяйствования частного права (т. е. предприятиям с частной формой собственности и физическим лицам-предпринимателям).

Теперь также необязательно подтверждать печатью личную подпись уполномоченного лица. Кроме того, этим законопроектом вводится мораторий на получение каких-либо документов разрешительного характера для изготовления печати. Для этого Хозяйственный кодекс Украины дополняется новой статьей 581, которая запрещает требовать разрешения на изготовление печатей.

«Принятие проекта Закона позволит упростить процедуру создания новых предприятий, улучшить позиции Украины в международных рейтингах. Кроме того, действие Закона уменьшит возможность для осуществления рейдерства и нарушений при управлении и ведении бизнеса. Такой простой пример: когда на предприятии происходит смена собственника, то новый директор зачастую не может приступить к обязанностям из-за манипуляций предшественников с печатью - ни платежку не отправить, ни договор заключить. С принятием этого Закона такая ситуация не возникнет», - пояснил Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов.

Проект Закона Украины был разработан Министерством экономического развития и торговли Украины для выполнения положений Национального плана действий по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» и по поручению Кабинета Министров Украины. Проект Закона был согласован Минфином, Минюстом и Госпредпринимательством без замечаний.

Таким образом, Украина в части начала хозяйственной деятельности приблизилась к мировой практике: ведь использование печатей в странах Европы и СНГ не предусмотрено, кроме Украины, России и Азербайджана.