Тернополянин проплыл по лужам в городе на лодке (видео)
Тернополянин Виталий Дерех, чтобы привлечь внимание властей города к огромным и глубоким лужам, которые возникают во дворах Тернополя с таянием снега, проплыл по ним на надувной лодке.
Как передает корреспондент УНИАН, видео со своими заплывами он выложил в Интернете, сейчас эти ролики активно обсуждаются жителями города в соцсетях и на местных новостных сайтах.
«Я работаю журналистом и к нам в редакцию неоднократно звонили по телефону люди с жалобами, что подходы к их подъездам сейчас затоплены настолько, что хоть на лодке переплывай эти лужи. Я решил проверить, действительно ли это так. И оказалось, что в некоторых дворах весло проникало в воду на 15-20 см, лодка действительно могла плыть. Стал свидетелем ситуации, как в один из дворов через глубокую лужу не могла проехать «скорая»», – рассказал В.Дерех.
Отдельные лужи, использованные им для эксперимента, имеют несколько метров длины, их глубину сейчас сложно оценить.