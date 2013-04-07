Тернополянин проплыл по лужам в городе на лодке (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, видео со своими заплывами он выложил в Интернете, сейчас эти ролики активно обсуждаются жителями города в соцсетях и на местных новостных сайтах.

«Я работаю журналистом и к нам в редакцию неоднократно звонили по телефону люди с жалобами, что подходы к их подъездам сейчас затоплены настолько, что хоть на лодке переплывай эти лужи. Я решил проверить, действительно ли это так. И оказалось, что в некоторых дворах весло проникало в воду на 15-20 см, лодка действительно могла плыть. Стал свидетелем ситуации, как в один из дворов через глубокую лужу не могла проехать «скорая»», – рассказал В.Дерех.

Отдельные лужи, использованные им для эксперимента, имеют несколько метров длины, их глубину сейчас сложно оценить.