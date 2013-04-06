Киев может подтопить в четырех местах

Как сообщили УНИАН в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, в течение суток в городе откачано 12 тыс. 784 куб. м воды, к работам привлечены 20 спасателей и 5 единиц насосного оборудования.

В частности, подразделения Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве и подразделения, привлеченные от Главного управления ГСЧС в Луганской области, уже четвертый день откачивают воду на улице Ватутина (Жуляны).

Силами Государственной пожарно-спасательной части № 19 города Киева осуществляется откачка воды в переулке Зимнем возле рынка Троещина. Личный состав и техника ГПСЧ № 16 откачивают воду на улицах Колочевская и Сновская.

”С помощью насосных станции и мотопомп проводилась бесперебойная откачка талой и дождевой воды. Все спасатели, работающие на местах, начиная с 1 апреля, обеспеченные всей необходимой спецтехникой и инструментами”, - заверили в ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, 30 марта КГГА определила места возможных подтоплений паводковыми водами в различных районах города, около 240 зданий находятся на территориях, которым угрожает подтопление.

По данным ГСЧС, на сегодняшний день в результате осадков и таяния снега наблюдается подъем грунтовых вод и частичное затопление территорий, хозяйственных и жилых домов в 188 населенных пунктах в Винницкой, Волынской, Хмельницкий, Житомирский, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской, Черновицкой, Черниговской областях и Киеве.

С целью оказания помощи населению для откачки воды на придомовых территориях привлекаются спасатели.