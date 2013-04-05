«Корреспондент» назвал топ-10 вузов Украины

Журнал «Корреспондент» составил рейтинг украинских вузов. На первом месте рейтинга - Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко.

Как отмечает «Корреспондент», при составлении рейтинга издание обратилось к тем работодателям, которых считает лучшими и наиболее успешными. В их число попали украинские отделения международных корпораций и многие крупнейшие отечественные компании. Сотрудники журнала поинтересовались мнением специалистов по подбору персонала 29 компаний, которые ответили на вопрос, выпускников каких вузов они предпочитают нанимать на работу, то есть какие университеты учат лучше других.

В итоге выяснилось, что самые креативные – выпускники Киево-Могилянской академии, а те, кто учился в Национальном университете им. Т.Шевченко, получили отличное образование.

Если говорить об экономистах, то наилучшие результаты демонстрируют выпускники Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана. Глубокие знания бухгалтерского учета и хороший уровень английского языка позволяют им успешно справляться с заданиями.

Юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого, которая находится в Харькове, - одна из лучших, где готовят юристов, считают работодатели. Студенты академии на высоком уровне знают английский язык, их отличает умение сочетать творческий и аналитический подходы в решении задач.

В ходе опроса «Корреспондент» просил назвать от одного до пяти вузов в шести профессиональных сферах: юриспруденция; экономика и финансы; маркетинг; пиар и реклама; IT; гуманитарные специальности. За каждое упоминание работодателем вуз получал один балл. Место в рейтинге вуз занимает согласно суммарному количеству баллов.

Топ-10 вузов Украины:

1. Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко

2. Национальный университет Киево-Могилянская академия

3. Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт

4. Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана

5. Национальный университет Юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого

6. Национальный университет Львовская политехника

7. Национальный авиационный университет

8. Львовский национальный университет им. Ивана Франко

9. Национальный технический университет Харьковский политехнический институт

10 .Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова.