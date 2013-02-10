Ректор КПИ предложил отказаться от дипломов государственного образца

Украине целесообразно отказаться от практики выдачи выпускникам всех вузов дипломов государственного образца. Об этом в своей статье для ZN.UA пишет ректор НТУУ "Киевский политехнический институт" Михаил Згуровский.

По мнению ректора КПИ, нужно разрешить лицензированным вузам выдавать дипломы от своего имени, трансформировав систему аккредитации в институт контроля качества образовательных услуг, а не его гарантирования.

"Будучи отпущенным "в свободное плавание", каждый вуз очень быстро найдет свою "нишу" и получит свою оценку на рынке труда. В свою очередь рынок труда будет в меньшей степени дезориентирован государством в этом отношении", - пишет Згуровский.

Что касается качества высшего образования, то каждый университет Украины должен решать эту задачу самостоятельно, проходя через национальную систему его оценивания и в перспективе присоединяясь к Европейской ассоциации по обеспечению качества высшего образования (European Association for Quality Assurance in Higher Education — ENQA) в процессе Болонских преобразований, отметил он.

"К сожалению, в отчете Европейской комиссии The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report Украина по признаку независимости системы оценивания качества высшего образования и по уровню международного участия во внешнем обеспечении качества высшего образования представлена как страна, не отвечающая европейским стандартам и рекомендациям", - подчеркнул ректор.