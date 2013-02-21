ГАИ дала водителям год на замену советских удостоверений водителя

Об этом сообщает пресс-служба ГАИ МВД Украины.

"У владельцев водительских удостоверений старого образца есть почти год, чтобы без спешки обменять указанные документы на новые", - цитирует сообщение ГАИ Тиждень.ua.

Для этого владельцам старых "прав" необходимо подать в регистрационно-экзаменационные подразделения ГАИ пакет необходимых документов: паспорт (или документ, его заменяющий), две цветные фотографии 3,5 х4,5 см, экзаменационную карточку водителя, медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством соответствующей категории установленного образца, квитанции об уплате средств за бланковую продукцию и услуги ГАИ.

Как известно, в апреле водителей ждет также новая редакция ПДД, по которым, в частности, дорожные знаки будут иметь преимущество над дорожной разметкой.