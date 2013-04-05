Жители луганского поселка протестуют против строительства мини-шахты

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции сообщили, что акция началась с полуторачасовым опозданием, поскольку водители автобусов, которые должны были доставить жителей поселка на акцию протеста, под давлением власти и правоохранительных органов отказались выезжать в Луганск и участникам пришлось добираться попутным транспортом.

По словам протестующих, они уже почти год борются с местными чиновниками, однако 28 февраля текущего года Михайловским поселковым советом было принято решение №354 «О предоставлении разрешение на разработку проекта землеустройства по отведению земельного участка ООО «Ровпромтехсервис». Жители поселка считают, что это решение принято без учета их законных прав на безопасную жизнь.

В обращении к председателю Луганского областного совета и председателю облгосадминистрации участники акции от имени всех жителей пос. Михайловка потребовали остановить произвол поселковой власти и не позволить уничтожить поселок.

В обращении, в частности, говорится: «Промплощадка находится в 50 м от ближайшего дома… Граница горного отвода проходит по выходу пласта h7 под наносные породы (глубина около 25 м)… Огромное количество неочищенной шахтной воды (до 300 м куб./час) будет сбрасываться непосредственно в реку, протекающую по территории горного отвода… Мини-шахта уничтожит природные источники воды и превратит часть поселка в безводную пустыню».

С инициативной группой встретились первый заместитель главы облгосадминистрации Эдуард Лозовский и заместитель председателя областного совета Евгений Харин, которым было передано обращение. Требования жителей поддержаны областными властями, даны протокольные поручения соответствующим отделам и управлениям, по которым результаты должны быть доложены 18 апреля.

Сегодня жители Михайловки продолжат свою акцию возле поселкового совета.