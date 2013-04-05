Украина рассчитывает на увеличение транзита казахстанской нефти

Об этом заявил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, сказал: «Мне бы хотелось, чем больше - тем лучше. Если мы договоримся где-то на 5 млн тонн по году - это я считаю достижение дополнительно к тому, что у нас есть», - сказал Э.Ставицкий.

Как сообщал ранее УНИАН, Украина предлагает Казахстану свои нефтепроводы, в частности, «Одесса-Броды» и «Дружба», для транзита нефти в страны Европейского Союза, а также заинтересована в поставках казахстанской нефти на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.

В Украине действуют шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

Республика Казахстан является третьим по величине торговым партнером Украины среди стран СНГ. Внешний торговый оборот между странами по итогам 2012 года составил 4,18 млрд долл. США.

Украинский экспорт в Казахстан в 2012 году был на уровне 2,64 млрд долл. США.