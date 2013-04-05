"Архангела Михаила" задержали и отправили в психиатрию

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь симферопольского управления милиции Оксана Сорокопудова, преступление произошло 1 апреля.

По ее словам, грабитель вынес 20 тыс. грн из отделения Укрсиббанка, пригрозив проломить работнице голову. Большую часть денег - 19 тысяч - он отдал матери.

34-летнего грабителя милиция задержала спустя несколько часов после преступления.

«Он назвался архангелом Михаилом, сказал, что его все должны слушать. Мужчина доставлен на обследование в психиатрическую больницу. Результатов экспертизы пока нет», - сказала О. Сорокопудова.

Напомним, в конце марта, сотрудники милиции задержали мужчину, который вооруженный пневматическим пистолетом и в маске Бабы Яги ограбил продовольственный магазин в Симферополе. 30-летний местный житель вынес из магазина 320 грн — всю выручку, находившуюся на тот момент в кассе. Милиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 187 УК (разбой). Санкция статьи - от трех до семи лет тюрьмы.